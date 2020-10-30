Челябинская область получила дополнительные миллионы на борьбу с ковидом

Челябинская область получила дополнительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-18.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 30 октября.

«В регион поступило 15,7 миллиона рублей на обеспечение деятельности лабораторий, проводящих исследование на ковид. Мы покупаем аппарат в ОКБ № 2 для расширения возможности тестирования», - рассказала Ирина Гехт.

Кроме того, регион дополнительно получил из федерального бюджета 130 миллионов рублей на обеспечение пациентов лекарственными препаратами для лечения ковида на амбулаторном этапе. «Сейчас проводятся все необходимые закупочные процедуры, чтобы начать обеспечение всех категорий населения, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, соответствующими лекарственными препаратами», - уточнила первый замгубернатора.

Сегодня в область поступило еще 150 миллионов рублей на совершенствование оказания медицинской помощи. Эти средства можно потратить и на закупку средств индивидуальной защиты и на транспорт для организации медицинской помощи больным с ковидом. «Пока еще не сформирован перечень того, куда будут направлены эти средства», - уточнила Ирина Альфредовна.