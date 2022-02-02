Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник

Система здравоохранения Челябинской области дополнительно получит 162,4 миллиона рублей на поддержку амбулаторного звена.

Как отмечают в региональном минздраве, данные средства выделены из своего резервного фонда выделяет правительство Российской Федерации. Субъекты получат их для последующего предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС.

Финансирование предназначено для дополнительного финансового обеспечения первичной медико-санитарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией (или с подозрением на нее) в рамках реализации территориальных программ ОМС.

Согласно распоряжению российского правительства, в общей сложности регионам страны выделено на поддержку поликлиник 7,3 миллиарда рублей. Данные денежные средства обеспечат оказание медицинской помощи по 3,8 миллиона обращений пациентов по всей России.