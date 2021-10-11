Челябинская область представила в Москве свой регион в сфере АПК

На всероссийской выставке «Золотая осень – 2021» – крупнейший в стране смотр достижений сельского – Челябинская область представила интерактивную экспозицию, демонстрирующая инвестиционный и экспортный потенциал южноуральского агропромышленного комплекса.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021» – крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие прошло в очном формате на новой площадке – в парке «Патриот» (Московская область).

Магнитогорская компания «Ситно» и «Птицефабрика Челябинская» презентовали национальный проект «Повышение производительности труда и поддержки занятости». На стендах предприятий были представлены новые линейки продукции, а также инвестиционные проекты. С 2020 по 2022 годы «Ситно» инвестирует в расширение и модернизацию птицеводства, хлебопекарного, мукомольного и молочного производства более четырех миллиардов рублей. ПАО «Птицефабрика Челябинская» представило перспективный проект строительства зернового комплекса.

Новую линейку колбасных изделий на челябинском стенде представил агрокомплекс «Ариант». Свою новинки на региональном стенде разместила компания «Макфа», которая активно инвестирует в расширение экспортного направления.

Научно-производственный потенциал представили на стенде области ООО «Чебаркульская птица», НПО «Сады России», Южно-Уральский государственный аграрный университет. Несколько своих разработок аграрный вуз презентовал также в рамках конкурсной программы, а на интерактивной экспозиции инновационные разработки – комплексные органоминеральные удобрения «Биоресурс» на основе гуминовых кислот производства «Чебаркульской птицы» и национальный селекционно-генетический центр по косточковым культурам от НПО «Сады России».

Напомним, Челябинская область является крупнейшим поставщиком продуктов питания. В другие регионы России поставляется мясная продукция и продукция на основе переработки зерна. За пределы региона ежегодно поставляется более 80% произведённой макаронной продукции, около 40% муки и круп, 50% кондитерских изделий. Регион занимает первое место в России по производству макаронных изделий, второе – по производству муки и третье – по производству круп. В Уральском федеральном округе Челябинская область лидер по экспортным поставкам агропромышленной продукции.