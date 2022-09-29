Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш

Сразу несколько проектов Федерации профсоюзов Челябинской области получили высшие оценки на Всероссийском конкурсе «Профсоюзный авангард». Торжественная церемония награждения профлидеров состоялась в Сочи на интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век».

В номинации «Акция» победу одержал проект «СИЗ по закону». Идея и разработка принадлежат Федерации профсоюзов Челябинской области и первичной профорганизации ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Благодаря этому проекту профсоюз добился решения проблемы с нехваткой средств индивидуальной защиты. После того, как к нарушениям удалось привлечь внимание общественности и органов власти, руководство ООО «ЧТЗ-Уралтрак» на 100% выполнило свои обязательства и обеспечило заводчан спецодеждой.

Статуэтку «Профсоюзного авангарда» заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков вручил председателю Федерации профсоюзов Челябинской области Олегу Екимову.

«Челябинская областная организация ГМПР (Горно-металлургический профсоюз России) в этом году отмечена в номинации «Новация». Статуэтку «Профсоюзного авангарда» председатель областной организации Юрий Горанов получил за фильм «Златоуст. 1903 год». Это историческая драма в жанре хроники, которая на примере трагических событий начала 20 века рассказывает о зарождении профсоюзного движения на Урале. Фильм направлен на популяризацию истории и используется областной и первичными организациями ГМПР как новая форма в работе с молодежью, а также с детьми старшего школьного возраста», - отметили в федерации профсоюзов Челябинской области.

Напомним, конкурс «Профсоюзный Авангард» – это ежегодная профессиональная профсоюзная премия, учрежденная газетой «Солидарность» для поощрения тех представителей российских профсоюзов, которые внесли наибольший вклад в развитие профсоюзного движения России в течение конкурсного года.