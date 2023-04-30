Челябинская область проведет фотофлешмоб «Мой труд! Мой май!»

В Челябинской области первого мая состоится фотофлешмоб «Мой труд! Мой май!», лозунг которого звучит так: «Изобрази советский первомайский плакат!».

Акцию в преддверии Дня международной солидарности трудящихся организовал Молодежный Совет региональной Федерации профсоюзов.

Участникам предлагалось сделай фотографию, воспроизводящую советский первомайский плакат. В течение одного дня – первого мая – нужно выложить фотографию и оригинал советского плаката, который был взят за образец, на личной странице или в группе профсоюзной организации.

Как отмечается в группе Федерации профсоюзов Челябинской области в ВКонтакте, приветствуется сопровождение фотографии текстом праздничного поздравления и первомайскими лозунгами, утвержденными Федерацией Независимых Профсоюзов России в 2023 году.

Список лозунгов следующий: «Защита интересов человека труда = защита интересов государства!», «Главная задача социального государства – защита человека труда!», «Реальное соцпартнерство – стабильность в стране!», «Отраслевые соглашения и коллективные договоры – закон для работодателя!», «Даешь регулярную индексацию зарплаты!», «Госзаказы – только социально ориентированным работодателям!», «Профсоюз в каждую организацию!», «Без колдоговора – нет профсоюза!», «Рост зарплат выше роста цен!».

Со второго по девятое мая фотографии участников будут размещены в специальном фотоальбоме группы Федерации профсоюзов Челябинской области. Автор работы, получившей наибольшее количество лайков, станет победителем. Результаты голосования будут объявлены десятого мая.

Главный приз – умная колонка «Яндекс станция Лайт».

Фотографии всех участников войдут в коллаж, который станет обложкой группы Федерации профсоюзов Челябинской области.