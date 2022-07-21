Челябинская область скоро начнет единовременные выплаты на детей к учебному году

В Челябинской области первого августа начнут принимать заявления на единовременную выплату к учебному году.

Социальное пособие на подготовку детей к школе в размере полутора тысяч рублей получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами. Соответствующее постановление подписано губернатором Алексеем Текслером и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. С заявлением и документами необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.

«Такая мера социальной поддержки ежегодно предоставляется за счет средств областного бюджета в преддверии начала нового учебного года. Прием документов начинается заранее, чтобы родители могли без спешки собрать детей в школу и закупить необходимые принадлежности», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По данным регионального минсоца, в 2022 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей - на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей.

Прием документов в территориальных управлениях социальной защиты населения продлится до 20-го октября.

Многодетные малоимущие семьи могут получить по полторы тысячи рублей на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 23-х лет. Семьи с детьми-инвалидами – на каждого ребенка-инвалида, который учится в школе или является студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения и обучается по очной форме обучения, в возрасте до 18-ти лет.