21.07.2022
Челябинская область скоро начнет единовременные выплаты на детей к учебному году
21.07.2022
За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»
21.07.2022
Дольщики-новоселы: в Челябинске ввели в эксплуатацию сразу три проблемных дома
21.07.2022
В Челябинской области растет заболеваемость ковидом и смертность
21.07.2022
В Челябинской области дешевеют социально значимые продукты
21.07.2022
В челябинском храме состоялось посвящение новых сестер милосердия
Челябинская область скоро начнет единовременные выплаты на детей к учебному году
30.06.2022
С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию
16.06.2022
Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям
10.06.2022
В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности
09.06.2022
Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022