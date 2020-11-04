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Челябинская область стала лучшим регионом по взаимодействию с некоммерческими организациями

Общество
Сегодня, 10:20
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Челябинская область стала победителем в конкурсе Общественной палаты Российской Федерации «Мой проект – моей стране!» в номинации «За взаимодействие с НКО».

Торжественное награждение состоялось третьего ноября 2020 года на форуме «Сообщество». В церемонии приняла участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт,

По инициативе Общественной Палаты РФ по итогам анализа работы субъектов страны в области поддержки некоммерческого сектора экономики в финал вышли три региона: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область.

Награду победителям вручила Елена Тополева-Солдунова – председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО, директор «Агентства социальной информации».

«Мне приятно получать эту награду, потому, что когда ты сам вырос из общественников и пришёл во власть, ощущение того, что власть не может жить без третьего сектора — очевидно», – отметила Ирина Гехт.

 

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