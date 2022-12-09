Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа, еженедельно регистрируется более 40 тысяч случаев острых вирусных инфекций и заболеваемость продолжает расти. Стали выявляться и случаи сочетанных инфекций гриппа и ковида.

Об этом сообщила девятого декабря на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в регионе, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

«Мы регистрируем начало подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа в Челябинской области. Мы не единственные, мы в тренде всей страны. Мы сейчас находимся на самом начале эпидподъема», - рассказала Софейкова.

На сегодняшний момент в области регистрируется более 40 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом в неделю. «Это хорошая предэпидемическая цифра, которая говорит о том, что мы заходим в стадию неблагополучия. И рост заболеваемости продолжается», - констатировала представитель Роспотребнадзора.

По ее словам, нынешняя ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом похожа на прошлогоднюю, но не такая интенсивная. В прошлом году в этот же период (конец ноября – начало декабря) регистрировался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом между первым подъемом ковида и затем зимним омикроном.

В этом году болеют как дети, так и взрослые, что для эпидемии гриппа необычно. Как правило, грипп – это более детская инфекция и уровень заболеваемости среди школьников выше.

Первые единичные случаи гриппа появились в Челябинской области в ноябре (о чем свидетельствуют результаты лабораторный исследований). Сейчас удельный вес гриппа в возбудителях нарастает. Чаще выявляют грипп вируса А H1N1, который именуют в народе «свиным» гриппом, на правильно его называть пандемический. За два предыдущих года, когда была эпидемия коронавируса, грипп почти не регистрировался. А сейчас он на подъеме. Поэтому с седьмого декабря главный санитарный врач ввел карантин по гриппу в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты области.

По словам Татьяны Софейковой, уже стали регистрировать случаи сочетанных инфекций гриппа и ковида. Когда они встречаются в одном человеке, они друг друга утяжеляют. В Челябинской области пока такие случаи не отмечались, но получаемая информация из центральных регионов тревожит эпидемиологов.

В случае ухудшения ситуации в больницах региона готовы на первом этапе развернуть поэтапно 397 коек будет развернуто. Ситуация будет контролироваться в ежедневном режиме. Максимально может быть равзернуто три тысячи коек под ОРВИ, в том числе под грипп.