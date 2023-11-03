Челябинская область уже вовсю отмечает День народного единства

Завтра, четвертого ноября, Челябинская область вместе со всей Россией отметит большой государственный праздник – День народного единства.

При этом в правительстве региона отмечают, что приуроченные к нему мероприятия на Южном Урале уже вовсю идут.

Так, в селе Кассель Нагайбакского района еще первого ноября состоялся традиционный фестиваль творчества нагайбаков и кряшен «Арыумысыз, туганнар!» («Здравствуйте, родные»), посвященный Дню народного единства. Из поселкового мероприятия он вырос до масштабного областного праздника, на который приезжают представители других регионов страны: в этот раз были гости из Татарстана. Здесь было все: выставка национальных блюд, мастер-классы и большой концерт с участием творческих народных коллективов. Каждый раз это событие демонстрирует духовное единение народов, проживающих в Нагайбакском районе, сохранение традиций и преемственность поколений.

В рамках празднования Дня народного единства с 2016 года проводится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», в этом году диктант можно будет написать в период с третьего по восьмое ноября – как онлайн, так и на офлайн-площадках (на Южном Урале организуют 101 площадку в 32 муниципальных образованиях).

Челябинская областная универсальная научная библиотека сегодня, третьего ноября, в рамках «Ночи искусств» организовала мультилекторий, также приуроченный ко Дню народного единства, - с лекциями, книжными выставками, кинопоказами, презентацией интерактивной карты, квестом (на тему народного ополчения в России 17-го и 19-го веков).

Одним из главных событий непосредственно в День народного единства, четвертого ноября, станет праздничный телемарафон «Всё для Победы», который будет проходить в прямом эфире ОТВ с девяти до 13 часов. В программе – телемост с донецким телеканалом «Оплот-ТВ», разговор с волонтерами и врачами, участвующими в специальной военной операции. Также будут переданы приветы от бойцов СВО и показаны фильмы о Героях России. И, конечно, по традиции будет проводиться сбор средств, на которые приобретут необходимые для бойцов на передовой оборудование и вещи.

В этот же день в челябинском концертном зале имени Сергея Прокофьева состоится гала-концерт областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Фестиваль проводился в течение года Домом дружбы народов Челябинской области при поддержке регионального министерства культуры. Жюри отсмотрело более 300 видеоматериалов от коллективов Челябинской области, а также Республики Башкортостан. Лучшие номера представят на заключительном концерте. Также для гостей праздника будут работать различные выставки, национальные уголки и интерактивные зоны. Кроме того, в рамках мероприятия состоится награждение десяти лауреатов премии «Национальное признание».

В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина Челябинска четвертого ноября состоится праздничая программа «Народов много – Родина одна!». На главной сцене парка выступят ведущие коллективы города и области с номерами, подчеркивающими национальное и культурное многообразие страны. Кульминацией события станет гигантский многонациональный хоровод, символизирующий единство всех народов Южного Урала и России.

Также в День народного единства в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки пройдет финальный концерт XIII международного фестиваля национальных культур «Синегорье». В этом году зрителей знакомили с хореографическими и певческими особенностями разных народов семь прославленных профессиональных коллективов из России и Белоруссии. В гала-концерте примут участие Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого – один из национальных символов России, Государственный академический ансамбль народного танца имени Гаскарова Республики Башкортостан, Государственный ансамбль танца «Урал», Государственный ордена Дружбы народов Академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» имени Мамонтова и заслуженный коллектив Республики Беларусь - Государственный академический ансамбль танца.

День народного единства отмечают и во всех муниципалитетах Челябинской области. Так, в Магнитогорске четвертого ноября (а это еще и день празднования Казанской иконы Божией Матери) традиционно совершается большой крестный ход.

В других городах и районах Южного Урала проводятся фестивали, концерты, выставки, ярмарки и другие акции, демонстрирующие разнообразие традиций, языков и культур, а также единство населяющих Челябинскую область народов. Значительная этих мероприятий будет проводиться в поддержку военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО.

В областном правительстве напомнили, что четвертого ноября в Москве стартует грандиозное событие – на ВДНХ открывается международная выставка форум-выставка «Россия». Экспозиция вместит в себя стенды 89 регионов России, дружественных стран и отдельных ведомств. Челябинская область также представит стенд со своими достижениями. Запланирована и обширная событийная программа с мастер-классами по традиционным ремеслам, встречами с известными южноуральцами, дегустацией уральской кухни и концертами. В рамках открытия пройдет грандиозный концерт Всероссийского сводного хора «Движения Первых». В составе хора выступят 26 ребят из Челябинской области.