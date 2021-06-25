Челябинская область вернулась к мартовским показателям по числу случаев ковида за сутки

В Челябинской области накануне лабораторно подтвержден 141 случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 9.3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 129 случаев). Крайний раз отмечалось такое суточное число заболевших 19 марта (с того момента и до настоящего дня было меньше). За весь период пандемии зарегистрировано 65 тысяч 418 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 113 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 110). С начала пандемии 60 тысяч 292 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло пятеро). Причина смерти шести пациентов - ковидная пневмония, одного – иные заболевания.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 975 жителей. Из них одна тысяча 758 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 217 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 109 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 88 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.