Челябинская область вместе со всей Россией отмечает Великую Победу над фашизмом

Для России сегодня особенный день – наша великая страна отмечает 9 Мая, Великую Победу, которую Советский Союз одержал в борьбе с фашистами 78 лет назад.

Вместе со всей необъятной Родиной День Победы празднуют Челябинск и Челябинская область.

В своем обращении к жителям города глава столицы Южного Урала Наталья Котова отмечает, что «в этот день мы поздравляем ветеранов, которые более 80 лет назад встали на защиту наших рубежей. Мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за соотечественников, за мирное небо и будущее России. Мы благодарим тех, кто сегодня исполняет свой воинский долг, свято чтя целостность нашей великой страны».

«Челябинск — город трудовой доблести, Танкоград! Здесь живут сильные духом настоящие патриоты, защитники нашего общего дома. И мы всегда будем надежным тылом и опорой для всей России. Я желаю всем челябинцам крепкого здоровья и мирного неба. Пусть в ваших домах будет всегда тепло и уютно, берегите друг друга, цените память о своих великих предках. С Днем Победы!» - сказала Наталья Котова.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил южноуральцев с 78-й годовщиной Великой Победы и 80-летием Уральского добровольческого танкового корпуса, записав праздничное обращение на фоне САУ-152 – такие штурмовые орудия выпускались на ЧТЗ в годы войны.

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов также поздравил земляков с великим праздником:

«Дорогие южноуральцы, уважаемые ветераны, труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Челябинская область сыграла в этой победе огромную роль, и в трудный час подставила Родине свое надежное крепкое плечо. Жители региона, не щадя себя, поднимали производства, обеспечивали несокрушимый тыл, демонстрировали мужество, сплоченность и героизм. Эти трудовые подвиги навсегда увековечены в звании «Город трудовой доблести», которое в нашей области получили три города, – Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. Желаю всем южноуральцам крепкого духа, благополучия, стабильности и удачи! Бесконечная благодарность вам, ветераны, и на долгие годы – яркого майского солнца, добра и здоровья! Пусть в ваш дом приходят только добрые вести, а День Победы всегда объединяет поколения, наполняет сердца гордостью и уверенностью в будущем».

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева» (Миасс) Владимир Дегтярь в своем поздравлении подчеркнул, что 9 Мая – это праздник гордости нашего Отчества, символ мужества и героизма советского народа, сплоченности нашей многонациональной страны:

«Сегодня, отмечая 78-ю годовщину этой священной даты, мы вновь осознаём беспрецедентность Победы над фашизмом, гордимся, что именно наши отцы, деды, прадеды смогли уничтожить врага. В День Победы мы вспоминаем о подвиге героев, отстоявших родную землю, тружениках, ковавших победу в тылу, и искренне гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Отечеству. Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми угрозами, наши ребята так же самоотверженно защищают Родину, отстаивая ее безопасность и независимость. В этот знаменательный день примите самые теплые, искренние пожелания доброго здоровья, мира, благополучия! Пусть память о Великой Отечественной войне по-прежнему объединяет нас и делает непобедимыми. С праздником! С днем Великой Победы!».

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков подчеркнул, что «в этом великом празднике воплотились гордость за нашу Родину, невероятное мужество миллионов соотечественников и скорбь о людских потерях, которая будет вечно жить в наших сердцах»:

«Девятое мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного героизма на фронте и в тылу.

Многие южноуральцы стали образцом ратного и трудового подвига для будущих поколений. В годы Великой Отечественной войны Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

В летопись воинской славы навечно вписаны подвиги солдат правопорядка, которые самоотверженно сражались на передовой и в партизанских отрядах, обезвреживали диверсантов, боролись с преступностью, обеспечивали безопасность граждан в тылу. Их стойкость, сила духа и нравственно-патриотические качества являются непреходящими ценностями, на которых воспитываются молодые сотрудники органов внутренних дел.

Сегодня, когда сокрушенный 78 лет назад благодаря мужеству, героизму и самопожертвованию советского народа злейший враг человечества – нацизм, вновь поднимает голову, наш священный долг – защитить национальные интересы своей Отчизны, ее суверенитет, право на будущее.

Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы нашими дедами и прадедами, стали залогом нашей жизни и свободы. Теперь мы, внуки и правнуки победителей, должны приложить все силы в священной борьбе за благополучие и безопасность Родины.

Дорогие жители Южного Урала! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, дети войны и труженики тыла, коллеги! В этот праздничный майский день желаю добра, здоровья и самое главное – мира! Берегите себя и любите нашу Родину. Успехов вам и удачи! С праздником, с Днем Великой Победы!».

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко отметила, что «День Победы - слова, которые для каждого откликаются в сердце чувством бесконечной гордости и искренней благодарности нашим предкам, отстоявшим свободу и независимость Отчизны».

«Эти слова служат напоминанием о том, что никакое зло не в силах противостоять людям, которые любят и чтят свою Родину. Они учат нас быть сплоченными перед лицом любых испытаний и навсегда остаются в памяти как символ мужества, героизма и доблести», - сказала Юлия Сударенко.

Председатель СК России Александр Бастрыкин, поздравляя россиян с Великой Победой, отметил, что «9 мая – праздник радости, надежды и в то же время это день скорби и горечи. Общая беда сплотила советский народ, который встал на защиту Родины. Доблестные командиры Красной армии, отважные солдаты, мужественные партизаны, самоотверженные труженики тыла героически приближали день, когда над поверженным Рейхстагом взвилось красное знамя».

«Я поздравляю, прежде всего, ветеранов, чей героизм на полях сражений и в тылу не может быть забыт. Они очень нуждаются в заботе и поддержке, поэтому часть внепроцессуальной деятельности нашего ведомства охватывает адресную помощь старшему поколению.

Сегодня враги России пытаются переписать историю о Великой Победе, обелить нацистов, но мы не допустим этого. В рамках уголовного дела формируется доказательственная база геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории России. Следователями изучаются архивные документы, анализируются материалы послевоенных судебных процессов, допрашиваются свидетели и потерпевшие, проводятся поисковые мероприятия. Это позволяет воссоздать объективную картину событий военного времени, оценить разрушительные последствия оккупации. Собранные материалы уже легли в основу решений судов, которые стали логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала.

Возродившийся нацистский режим, подвергающий геноциду русскоязычное население, пытающийся очернить нашу страну, возвышающий безжалостные поступки нацистских преступников, будет разгромлен. Мы продолжаем борьбу. Сотрудники СКР буквально идут по следам наших бойцов, фиксируя и расследуя преступления украинских националистов.

В наших рядах, к огромному сожалению, есть потери: Георгий Александрович Дудоров, Евгений Александрович Рыбаков, Андрей Абрамович Фризен и Сергей Николаевич Красников. Память об их великом самоотверженном подвиге навсегда останется в наших сердцах.

Уважаемые товарищи! Еще раз поздравляю вас с великим, святым праздником! Мы обязательно выстоим, и Победа опять будет за нами!» - сказал Александр Быстрыкин.