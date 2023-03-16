Челябинская область готовится к «большой воде»

По прогнозам синоптиков, паводковая ситуация в Челябинской области ожидается в пределах нормы, но нужно быть готовым ко всему.

Губернатор Алексей Текслер поручил уделить особое внимание работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора, обеспечить мониторинг состояния мостов и традиционно подтопляемых участков автомобильных дорог и проверить готовность к паводку всех муниципальных сил и средств в связи.

«Главам поручаю уделить особое внимание работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора. Территориям нужно проверить готовность всех муниципальных сил и средств, потренироваться с учетом опыта прошлых лет. Информация о ходе паводка должна быть максимально доступна для людей везде, где есть риски подтопления. Также прошу обратить внимание на транспортную инфраструктуру: обеспечить мониторинг состояния мостов и традиционно подтопляемых участков автомобильных дорог», - дал поручение главам районов Алексей Текслер.

Уже известно, что в самых проблемных в период паводка территориях - Ашинском, Карталинском и Брединском муниципальных районах - будут работать аварийно-спасательные группы Уральского учебного спасательного центра МЧС России. Также в этих территориях будет базироваться специализированная пожарно-спасательная часть главного управления МЧС России по Челябинской области.

В Ашинском районе к встрече «большой воды» готовы. Глава района держит ситуацию на личном контроле.

«Готовы специалисты, техника, проверены все гидротехнические сооружения. В эти выходные на реке Сим будут проводиться противопаводковые мероприятия – бурение, чернение, распиловка льда, а также борьба с ледяными заторами путем проведения взрывных работ. Есть договоренность с минообороны, к нам будут направлены специалисты. В прошлом году у нас был реализован проект «Ашинский меридиан», в рамках которого были установлены камеры видеонаблюдения, мы можем вести мониторинг. Кроме того, в ближайшие дни будут установлены гидропосты», - рассказал глава Ашинского района Вадим Сергеев.

Готовятся к весеннему половодью и в других муниципалитетах.

«Все противопаводковые мероприятия, которые у нас запланированы, будут проходить. Это очистка ливневых канализаций, постоянный мониторинг уровня воды в реках. Будем и с комиссией выезжать на места, наиболее подверженные угрозе подтопления», - рассказал о планах по борьбе с паводком глава Златоуста Максим Пекарский.

«Дорожным подрядчикам необходимо увеличить число рабочих, которые должны оперативно собирать мусор, появившийся из-под снега на газонах и разделительных полосах вдоль дорог. Особое внимание - вывозу снега с тротуаров, особенно узких, это нужно делать в течение суток. Необходим максимальный мониторинг мест подтоплений, они все известны. К мониторингу подключаются все - и комитет дорожного хозяйства, и управление ЖКХ, и главы районов, и заместители, курирующие свои направления», - подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

Добавим, накануне паводка в Миассе идут масштабные учения В ходе практических мероприятий администрации территорий, предприятия ЖКХ, экстренные службы отрабатывают возможные сценарии и алгоритмы оперативных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения в случаях осложнения паводковой ситуации и природных пожаров.

«Спасатели областной поисково-спасательной службы приняли участие в масштабных учениях в Миассе. Вместе с сотрудниками других служб экстренного реагирования и городских муниципальных предприятий спасатели отработали учебные вводные, по разведке, осмотру и эвакуации «пострадавших» на «условно подтопленных» улицах частного сектора, расположенных в непосредственной близости от береговой линии», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

В этом сезоне в Челябинской области будет опробовано мобильное приложение «МЧС России», которое оперативно отправляет сообщения на мобильные устройства жителей и предупреждает о возможных ЧП. Также с получением прогноза о возможном наводнении население будет оповещено с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания и другими возможными средствами. Жителей проинформируют о времени и границах затопления, а также о порядке эвакуации.

По данным синоптиков, пик половодья стоит ожидать с пятого по 15 апреля.