Челябинская телебашня окрасится в тигровый окрас

Челябинская телебашня сегодня, 29 июля, включит тигровую подсветку с 23 до 02 часов. Так РТРС и Центр «Амурский тигр» поздравят россиян с крупным экологическим праздником, посвящённым одному из животных-символов нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Челябинской области.

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля. Праздник учреждён в 2010 году на первом «Тигрином саммите» с целью информирования общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

Кроме этого, 29 июля — День рождения Центра «Амурский тигр». Именно в этот день в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина Русское географическое общество учредило организацию по изучению, сохранению и восстановление популяции амурского тигра.

Сколько сейчас полосатых хищников обитает в России, неизвестно. Данные планируют объявить в сентябре 2022 года на втором Международном форуме по сохранению тигра. В мероприятии ожидается участие Президента Российской Федерации, лидеров зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций, иностранных официальных лиц, глав компаний, представителей делового, экспертного и медийного сообществ.