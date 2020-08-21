Челябинская телебашня станет одного цвета с российским флагом
Челябинская телебашня по случаю Дня государственного флага РФ, который в нашей стране отмечается 22-го августа, на несколько дней приобретет цвета российского триколора.
В честь главного символа страны бело-сине-красные огни на телебашне зажгутся уже сегодня, 21-го августа, в вечернее время.
Праздничная подсветка будет включена и в предстоящие выходные, 22-го и 23-го августа, с восьми до 11-ти вечера.
День государственного флага в России официально отмечается 22-го августа с 1994-го года - уже 26 лет.
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