В Челябинске без горячей воды и тепла остались школы, садики и жилые дома Советского района

В Челябинской области открыта регистрация на участие в «Лыжне за облака»

Сегодня у нас в гостях ансамбль «Пастораль» из Оренбурга

Челябинская ветстанция стерилизует четвероногих пациентов по льготным ценам

Челябинская областная ветстанция 23-го февраля проведет нужную и полезную акцию, приуроченную ко всемирному Дню кастрации и стерилизации домашних животных: в этот день такие операции будут проводиться четвероногим пациентам с 50-процентной скидкой.

Кроме того, организаторы акции обещают подарки и скидки от партнера (интернет-магазина товаров для животных) - в виде десятипроцентной скидки на специализированные корма для кастрированных животных.

«Уважаемые владельцы мелких домашних животных, SpayDay стал одной из традиционных акций нашего учреждения. 2020-й стал первым юбилейным годом этого мероприятия – тогда исполнилось пять лет с тех пор, как мы начали проводить эту нужную и полезную акцию. Данную традицию продолжаем и в 2021-м году. Для нашего учреждения тема пропаганды гуманного отношения к животным близка. С 2004-го года, вот уже более 15-ти лет, мы проводим акцию во Всемирный день защиты животных. С середины 2017-го года на постоянной основе проводится акция «Выгодный четверг», направленная также на регулирование численности безнадзорных животных в Челябинске», - отметил главный ветеринарный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция Иван Полосков.

Кроме того, помимо льготной кастрации, подопечным приютов города, осуществляющих заботу и содержание безнадзорных четвероногих, ветстанция третий год подряд предоставляет квоту на бесплатную кастрацию 30-ти голов животных.

«Таким образом, мы вносим свой вклад в вопросы регулирования численности безнадзорных животных в Челябинске», - отметил Иван Полосков.

Адреса клиник, где 23-го февраля будет проводиться льготная стерилизация-кастрация: Свердловский тракт, 18-А; улица Пржевальского, 2; улица Марченко, 7-В.

Справки и запись по телефону: 214-14-14 (с 09.00 до 20.00) или в разделе «Записаться на прием» на сайте ветстанции (круглосуточно).