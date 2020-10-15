«Челябинскгоргаз» ввел в эксплуатацию новый газопровод

Специалисты АО «Челябинскгоргаз» ввели в эксплуатацию новый газопровод низкого давления, закольцевавший газораспределительные сети в Советском районе Челябинска.

Кольцевой газопровод соединил тупиковые участки стального надземного газопровода низкого давления по переулку Писарева и стального подземного газопровода по улице Архангельская, построенные около 30 лет назад.

Общая протяженность нового газопровода - 321,2 метра, из них подземного полиэтиленового – 286 метров.

Чтобы не нарушать благоустройство и поверхность ландшафта, часть газопровода была проложена бестраншейным способом с использованием метода горизонтально-направленного бурения.

На кольцевом газопроводе установлены также современные отключающие устройства – два шаровых крана.

«Городские поселки индивидуальной застройки растут, развиваются. Модернизируя сети, мы даем возможность подключиться к газу новым потребителям, повышая при этом надежность газоснабжения ранее газифицированных домов. Введенный в эксплуатацию кольцевой газопровод увеличил пропускную способность сетей, а также позволяет проводить профилактические и аварийно-восстановительные работы без прекращения подачи газа потребителям», – подчеркнул генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

Строительство объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы компании за счет собственных средств - с целью обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения потребителей.