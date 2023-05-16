Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы

Челябинское УФАС России возбудило дело о сговоре на торгах по поставке медицинского кислорода.

Как сообщили в пресс-службе УФАС Челябинской области, признаки антиконкурентного поведения выявлены на трех конкурентных закупках медицинского кислорода, проводимых в 2022 году следующими заказчиками: ГАУЗ «Городская клиническая больница № 6 Челябинск», ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» и ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства».

При участии в аукционах хозяйствующие субъекты использовали две антиконкурентные модели поведения: «таран» и «единственный победитель».

Как правило, в таких случаях, при отсутствии "ненужных" участников на процедуре торгов, участники, осуществляющие сговор, отказываются от конкурентной борьбы и либо вообще не осуществляют снижение начальной цены контракта, либо осуществляют его незначительно.

Два участника аукциона поочередно дают снижения начальной цены контракта с минимальными промежутками по времени, зачастую используя для этого специально предназначенное программное обеспечение «аукционных роботов», не позволяя сделать этого другим участникам до окончания основного торга. После того как все добросовестные участники отказываются от борьбы и двумя участниками «карусели» достигается огромное снижение цены, например 95% от начальной, основной торг завершается. При этом участник, занявший третье место на стадии доподачи ценовых предложений, выдвигает предложение чуть ниже последнего добросовестного участника. Этот третий участник и является выгодоприобретателем такого сговора. При рассмотрении заявок на участие в аукционе оказывается, что победитель включен в реестр недобросовестных поставщиков и аукционная комиссия обязана отклонить его заявку. Второй участник закупки либо тоже оказывается внесен в РНП, либо не прилагает один из обязательных документов, либо просто уклоняется от заключения контракта. Вот так участник аукциона, занявший третье место, заключает контракт почти без снижения

Заседание комиссии назначено на 14 июня.