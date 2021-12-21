Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»

Срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов» и других незаконных нестационарных объектов до момента утилизации продляется в Челябинске с 15-ти рабочих дней до шести месяцев.

Проект решения по внесению изменений в порядок демонтажа на территории муниципалитета на очередном заседании 21-го декабря рассмотрели депутаты челябинской городской думы.

Кроме прочего, проектом установлена обязанность муниципального учреждения, ответственного за демонтаж, уведомить правообладателя о выявлении такого объекта.

Также исключается положение об утилизации незаконно размещенного нестационарного объекта, утратившего свои физические свойства в ходе демонтажа.

Внесли депутаты и изменения в решение об арендной плате за землю на территории Челябинска.

Как сообщает пресс-служба городской думы, проект решения предусматривает уменьшение значения коэффициента К3 с 0,5 до 0,3 для организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта.

На сегодняшнем заседании депутаты рассмотрели также вопросы, касающиеся инициативного бюджетирования. В настоящее время в городскую думу поступило 21 заявление инициативных групп о назначении собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, которые касаются различных направлений (благоустройство дворовых и общественных территорий, территорий дошкольных учреждений, школ, капитальный ремонт зданий социальных учреждений, спортивных площадок).

Прием заявлений продолжится до конца текущего года и в первом квартале 2022-го.

На следующее заседание народные избранники соберутся в феврале нового года.