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И отлов бы проверить!

Челябинские депутаты проведают четвероногих подопечных муниципального приюта

Фото: 
Хвостатый друг
Общество
Сегодня, 13:24
Автор: 
Евгения Александрова

Депутаты челябинской городской думы приняли решение в ближайшее время посетить муниципальный приют для безнадзорных животных, который располагается на улице Северо-Западная Околица.

Проведать подопечных ООО "Челябстройсервис" (данная организация выиграла контракт на содержание четвероногих в этом году) депутаты договорились в ходе заседания комиссии по социальной политике, состоявшейся вчера, 22-го июня.

Участники комиссии познакомились с первыми итогами работы в рамках исполнения двух муниципальных контрактов - на отлов (им занимается ООО "Урал-Мегвэй") и содержание безнадзорных собак и кошек.

"С апреля по май двумя бригадами было отловлено и помещено в приют 62 животных без владельца, из них 16 собак стерилизовано, четыре собаки после вакцинации и маркирования (на ухе животного появляется бирка желтого цвета) были выпущены в прежние места обитания. Передано новым владельцам 18 собак", - такая информация была доведена до челябинских депутатов.

Кроме того, члены думской комиссии по социальной политике констатировали , что, что организация, выигравшая конкурс, не имела достаточного опыта и необходимых мощностей для содержания животных. 

В начале своей деятельности "Челябстройсервис" столкнулся с рядом трудностей, поскольку в связи с закрытием строительных магазинов в период действия ограничительных мер своевременно оборудовать места содержания кошек и собак не представилось возможным. Вины подрядчика в этом не было.

В настоящее время, согласно информации управления экологии Челябинска, в приюте все в порядке, подрядчик располагает достаточным количеством клеток и вольеров, карантинными помещениями для передержки вновь поступивших животных, изоляторами, необходимыми медикаментами и персоналом.

На каждое поступившее животное в приюте заводят паспорт, осматривают всех новичков, направляют на карантин, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства, стерилизуют, при необходимости - лечат, выгуливают, кормят, ухаживают. 

Кроме того, исполнитель контракта берет на себя поиск хозяев потеряшек, а бездомным четвероногим ищет дом.

Решение посетить приют, несомненно, правильное, а еще хорошо было бы, чтобы челябинские депутаты проконтролировали соблюдение условий контракта организацией, осуществляющей отлов, тем более что у зоозащитного сообщества Челябинска к ООО "Урал-Мегвэй" возникли серьезные вопросы, а после встречи зоозащитников с губернатором Алексеем Текслером минсельхозу региона было поручено провести в отношении данного подрядчика проверку.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", "Урал-Мегвэй" нарушает правила перевозки четвероногих. Исполняя контракт в части транспортировки отловленных животных, подрядчик использует легковой автомобиль ВАЗ-2104 с грузовым прицепом на жесткой сцепке. Кошки и собаки перевозятся в клетках внутри прицепа.

Прицеп, укрытый тентом, не имеет окон или люков для доступа дневного света и обеспечения естественной вентиляции внутри прицепа. 

Представители ООО "Урал-Мегвэй" доставляют отловленных животных до приюта по две-три головы в одной клетке, что противоречит пункту 11.12 технического задания, согласно которому "предельное количество перевозимых животных должно определяться из расчета на одно животное весом до 20-ти килограммов не менее 0,6 квадратных метра пространства".

Использование данного транспортного средства не отвечает ряду требований, установленных пунктом 11.10 технического задания. Так, прицеп сам по себе является не "закрытым отсеком, изолированным от кабины водителя", а, согласно ПДД РФ, представляет собой отдельное транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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