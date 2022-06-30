Челябинские дворы обзаведутся футбольными полями с искусственным газоном

Во дворах Челябинска появятся футбольные поля с искусственным газоном.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, пока такие площадки появятся по трем адресам: улица Масленникова, 11; улица Шуменская, 18; улица Танкистов, 193-В.

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Искусственные газоны в каждой из вышеназванных дворовых территорий уложат на специально подготовленное основание (работы уже начаты).

В администрации Челябинска напомнили, что ранее такое поле появилось на стадионе в поселке АМЗ Советского района, однако уложенный материал пришлось заменить на новый по причине несоответствия стандартным размерам.

В мэрии подчеркнули, что покрытие находится в отличном состоянии и прослужит любителям футбола много лет.