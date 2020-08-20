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Челябинские экологи требуют признать заключение Роспотребнадзора по Томинскому ГОКу недействительным

Общество
Сегодня, 11:07
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Челябинские экологи требуют признать недействительным экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения в отношении проектной документации Томинского ГОКа.

С соответствующим иском к ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» и региональному Роспотребнадзору представители региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» обратились в Советский районный суд южноуральской столицы.

Истцы заявляют, что документация горно-обогатительного комбината «Томинский» разработана без учета назначения объекта строительства, количества предполагаемой к потреблению питьевой воды в Челябинске, что является нарушением прав и интересов неограниченного круга лиц.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Советского района Дарья Белюшина, проведение подготовки административного дела к судебному разбирательству назначено на завтра, 21-е августа. По итогам будет принято решение о назначении дела к слушанию по существу.

 

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