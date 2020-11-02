Челябинские хирурги пришили сварщику отрезанную кисть спустя 15 часов

В Челябинской областной клинической больнице хирургам удалось пришить кисть 30-летнему сварщику Михаилу Голеву, получившему травму на производстве. На операционный стол мужчину доставили только спустя 15 часов. Об этом сегодня, 2 ноября, рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александр Пухов.

Трагедия случилась пять дней назад в Миассе. Сварщик Михаил Голев находился на рабочем месте рядом с ленточной пилой. По словам пациента, предположительно, на производстве произошел скачок электричества. И перчатку вместе с кистью затянуло в оборудование.

«Рука практически висела на коже, - рассказал Михаил Голев. - Коллеги обмотали руку, вызвали скорую. Все быстро произошло. Потом меня повезли в Челябинск».

По словам хирурга Александра Пухова, мужчину доставили из Миасса в Челябинск только через 15 часов, в то время как с такой травмой пациент должен оказаться на операционном столе максимум через 10 часов. Врачи в течение пяти часов сшивали сухожилия, нервы, артерии.

“Он был в экстренном порядке прооперирован, - рассказал Александр Пухов. - Были повреждены кости, сухожилия, артерии, нервы. Сейчас кисть вполне жизнеспособна, частично есть движение. Реабилитационный период занимает до полугода. Думаю, что он выйдет на работу и будет вполне работоспособным”.

Сам же Михаил Голев нацелен на полное выздоровление.

“Могу пальцами пошевелить, но рука “прикладная”, - отметил сварщик. - Нужно и самому двигаться вперед, я настроен по-боевому. Без руки в моей профессии никак. Лучше пройду все операции, но буду надеяться, что рука восстановится. Инвалидом мало кому хочется стать в 30 лет”.

Добавим, что отделение реконструктивной и пластической хирургии функционирует в областной больнице на протяжении 30 лет.

“В этом отделении ежегодно проводилось от 10 до 20 реимплантаций, - отметил главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман. - Когда в быту или производстве происходит трагедия, наши хирурги проводят уникальные операции. Это сложное направление”.