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Челябинские коммунальщики устранили течь на Бродокалмакском тракте

В Челябинске сегодня вечером, девятого января, коммунальные службы устранили течь воды в районе остановки общественного транспорта «Центральная усадьба» по Бродокалмакскому тракту.

Коммунальная авария случилась седьмого января и стала на этом участке уже третьей за зиму (первая течь случилась 23-го декабря).

Как сообщает в субботу телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, последствия ЧП устраняла подрядная организация - ООО «Строймеханизация» вела работу по обработке проезжей части противогололедным материалом.

В связи со случившимся КДХ Челябинска планирует направить официальное письмо в администрацию Тракторозаводского района.