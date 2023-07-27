Челябинские КВНщики выступит на «Голосящем КИВИНе-2023»

30 июля в Светлогорске (Калининградская область) состоится традиционный музыкальный фестиваль команд КВН «Голосящий КИВИН – 2023». В нём примут участие команды со всей России, в том числе команда КВН «Город N», представляющая Челябинскую область.

Далеко не любая команда КВН может получить приглашение на фестиваль, обычно в нём принимают участие представители Высшей лиги КВН. «Голосящий КИВИН» сильно отличается от остальных КВНовских игр местом проведения - на берегу Балтийского моря, наличием лишь одного конкурса и отсутствием оценок от членов жюри. Вместо призовых мест, командам вручают 6 статуэток символа КВН – КИВИНа. Главной наградой считается Большой КИВИН в Золотом.

Наша команда «Город N» уже дважды принимала участие в фестивале, но КИВИН пока остался непокорённым. Работа над ошибками проведена, сделан акцент на музыкальность выступления. Кроме того, готовятся и сюрпризы: привлечение к выступлению звёздных членов жюри.

Сейчас ребята уже на месте проведения фестиваля - в Светлогорске, готовят выступление, репетируют и проходят редакторские просмотры.

Все новости об участии челябинских команд в играх телевизионных лиг, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте и в или в Телеграм-канале .

Организатором участия челябинских команд КВН выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Правительства Челябинской области, Главного управления молодежной политики Челябинской области.