26.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
26.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 июля (18+)
26.07.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика в детском лагере Сатки
26.07.2023
СКР и прокуратура контролируют ход расследования уголовных дел по ДТП с шестью пострадавшими
26.07.2023
Магнитогорцы обеспокоены ухудшением состояния реки Урал
26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
Команда КВН «Город N» примет участие в музыкальном фестивале КВН (16+)
07.06.2023
Челябинцев приглашают увидеть будущих звезд КВНа
16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
31.03.2023
Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023