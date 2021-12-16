Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы

Жители Челябинска теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы, на пяти участках которого обустроили вызывные пешеходные табло.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, эти устройства позволяют управлять светофорами на пешеходных переходах.

На сегодняшний день кнопками вызова зеленого сигнала светофора оснастили пешеходные переходы на перекрестках проспекта Победы с улицами Тепличной, Красного Урала, Жилой и на остановках «Больница» (скорая медицинская помощь) и «Молдавская».

«Данная работа проводится в рамках работ по организации дорожного движения с обеспечением приоритетного проезда трамваев, на основе использования индуктивных петлевых детекторов транспорта», - сообщили в КДХ Челябинска.