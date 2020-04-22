Челябинские "подземелья" очищают от настенной "живописи"

В Челябинске сегодня, 22-го апреля, подрядчики навели порядок в подземном пешеходном переходе на улице Доватора.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе городской мэрии, со стен "подземелья" наконец исчезла настенная "живопись". Также была убрана незаконная реклама.

По словам заместителя начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксении Дурмановой, порядок наводится во всех переходах, которые находятся на балансе комитета дорожного хозяйства южноуральской столицы.

Так, от настенных изображений и незаконной реклами по поручению властей уже очистили подземные переходы на Братьев Кашириных и Дзержинского. По ситуации с "подземельем" на Теплотехе информации пока нет.