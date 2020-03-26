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Челябинские полицейские объявили о вакантных местах

Общество
Сегодня, 14:46
Автор: 
Инна Шемаева

Главное управление МВД России по Челябинской области объявляет набор южноуральцев на службу в полицию. Стражам порядка требуются участковые, оперуполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, следователи. Также существует нехватка специалистов в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции, тыловой службе, подразделении по контролю за оборотом наркотиков и изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

Главное управление МВД России по Челябинской области проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел.

"Служба в органах внутренних дел России насчитывает многовековую историю, почетна и востребована. Служить в МВД значить служить России, охранять законность, порядок и защищать граждан от противоправных деяний. Служба в органах внутренних дел позволяет иметь достойную зарплату, полный социальный пакет, стабильность, карьерный рост и уверенность в завтрашнем дне", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

На службу в полицию приглашаются южноуральцы в возрасте от 18 до 40 лет, при отсутствии судимости, имеющие образование от полного среднего до высшего и хорошее состояние здоровья.

Что дает служба в полиции? Стабильную заработную плату. При наличии почетного званиязвание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации" или "Заслуженный юрист Российской Федерации", ему выплачивается ежемесячная надбавка в размере 10 процентов к должностному окладу. В случае получения травм на службе, страж порядка застрахован за счет государства

 "Также предусмотрено единовременное пособие в размере, равном 120-кратному размеру оклада денежного содержания сотрудника полиции, установленного на день выплаты пособия, выплачивается членам семьи и лицам, находившимся на его иждивении, в равных долях в случае  гибели сотрудника полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции", - сообщили в полиции.

Кроме того, при получении сотрудником полиции в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему выплачивается единовременное пособие в размере, равном 60-кратному размеру оклада денежного содержания, установленного на день выплаты пособия.

"Сотрудник полиции также имеет право  на жилищное обеспечение. Оно осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", -  добавили в полиции.

Кроме того, сотрудник полиции и члены его семьи имеют право на бесплатное на медицинское обслуживание, в том числе на изгоовление и ремонт зубных протезов, на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения по рецептам на лекарственные препараты в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

"Члены семьи сотрудника полиции (супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения), а также лица, находящиеся на иждивении сотрудника полиции и проживающие совместно с ним, имеют право на медицинское обслуживание в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", - говорится в сообщении полиции.

Также сотрудник полиции обеспечивается  проездными документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения. Сотруднику полиции выплачивается пособие на содержание его детей и детей, находящихся на его иждивении, посещающих государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке.

Список вакантных должностей и контакты кадровых подразделений территориальных органов внутренних дел Челябинской области размещен на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области и обновляется ежемесячно.

Автор: 
Инна Шемаева
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