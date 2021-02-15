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Челябинские полицейские почтили память воинов, погибших в Афганистане

Челябинские полицейские почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Сегодня, 15-го февраля, стражи порядка приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на бульваре Славы.

На мероприятии, посвященном 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, присутствовали представители органов власти, сотрудники правоохранительных органов, ветераны и участники боевых действий, родственники погибших солдат, действующие военнослужащие, студенты и учащиеся.

«Полицейские почтили память советских солдат, которые не вернулись с полей сражений афганской войны и возложили цветы к памятнику уральцам, погибшим в Афганистане», - сообщили в пресс-службе регионального полицейской главка.

Напомним, война в Афганистане с участием советских войск продолжалась с декабря 1979-го года по февраль 1989-го. Через военный конфликт прошли около 10,5 тысячи наших земляков, более 180-ти из них не вернулись домой живыми.

Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15-го февраля 1989-го года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

В этот день командующий Борис Громов, спрыгнув с бронетранспортера, пересек мост, символизируя этим, что он последним перешел пограничную реку Амударья, но в реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15-го февраля. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась девять лет.

В 2010-м году «День памяти воинов-интернационалистов» приобрёл официальный статус.