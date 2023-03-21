21.03.2023
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
21.03.2023
«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»
21.03.2023
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
21.03.2023
Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
Челябинские пульмонологи научились работать на новом уникальном оборудовании
27.09.2021
Владимир Мякуш вручил награды ЗСО медработникам ОКБ№3 Челябинска
22.05.2020
В больнице скорой помощи Челябинска - новые случаи коронавируса у сотрудников
10.07.2018
Челябинцев лечат по олимпийскому методу
05.09.2017
В третьей областной больнице Челябинска освоили новую методику лечения аневризмы сосудов головного мозга
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023