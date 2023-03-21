Челябинские пульмонологи научились работать на новом уникальном оборудовании

Челябинских пульмонологов обучили работе на новых уникальных аппаратах, которые поступили в областной пульмонологический центр в конце прошлого года. Теоретическую и практическую части провел ведущий специалист в области функциональной диагностики в респираторной медицины, эксперт Европейского респираторного общества, профессор Заурбек Айсанов.

На обучение пришли больее 30-ти пульмонологов, 10 из которых остались на практическую часть. Они непосредственно будет работать на новых аппаратах – это бодиплетизмограф с диффузионной способностью легких и нагрузочный кардиореспираторный комплекс. Первый не имеет аналогов в УрФО. Аппарат используется для ранней диагностики хронических обструктивных болезней легких. Он видит самые мелкие отделы легких, которые другие аппараты ранее не определяли. Второй позволяет определить возможность переносимости физических нагрузок у людей с болезнями легких и сердца.

«Это оборудование последнего поколения, очень своевременное. Оно не просто ставит диагноз, а очень точный функциональный диагноз. Появляется большой потенциал в научных исследованиях. Не знаю другого центра, в котором бы был такой полный набор. У нас этого нет, хотя я работаю в ведущей московской клинике. Здесь же новый функционал, дополнены системы автоматической интерпретации. Буквально искусственный интеллект! Врача не заменит, но это очень хороший помощник, чтобы время сэкономить, рутину преодолеть», – отметил Заурбек Айсанов.

Челябинский областной пульмонологический центр ОКБ №3 открылся в марте 2022 года. Его необходимость появилась в постковидное время.

«Пока больные сидели на самоизоляции, они не имели возможности получать необходимую медицинскую помощь. Теперь же Центр ежемесячно посещают полторы тысячи пациентов с последствиями ковида. За год в Центе получили помощь более 18-ти тысяч пациентов», – сказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

С организацией учебного процесса Центру помог Благотворительный фонд РМК. По словам руководителя фонда Марии Горшковой, эпидемия коронавируса никого не оставила равнодушным. Начиная с 2020 года, люди активно начали помогать заболевшим: кто-то – транспортом, своим трудом и свободным временем, кто-то покупал продукты и лекарства.

«Не оставляли без внимания и героический труд медиков: привозили еду прямо в больницу, чтобы поддержать тех, кто дежурил сутками. Мы активно помогали и помогаем медучреждениям Челябинска и Челябинской области, приобретая машины скорой помощи, медицинские аппараты и СИЗ. Когда узнали, что для работы с оборудованием высокого класса специалистам пульмонологического центра требуется обучение, то организовали семинар профессора Заурбека Айсанова», – отметила Мария Горшкова.