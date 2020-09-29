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Челябинские школьники разработали прототип искусственного сердца

Общество
Сегодня, 19:41
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Воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» воплощают в жизнь второй крупный медицинский проект. Дети уже разработали экзоскелет и теперь под руководством наставников создают искусственное сердце, первый работающий прототип которого уже готов.

«Сердце - главный орган в нашем организме, который 24 часа в сутки, не замирая ни на секунду, качает кровь по нашему организму и поддерживает жизнь в теле человека. Когда по тем или иным причинам, оно начинает плохо работать, на помощь приходит искусственное сердце, созданное юными челябинцами», - рассказали в региональном центре технического творчества.

Проект стартовал год назад, когда ребята встретились с известным в городе кардиохирургом, кандидатом медицинских наук Юрием Малиновским. Доктор рассказал, как работает сердце, из чего оно состоит. Теперь такие слова, как «перикард», «эндокард», «миокард», «коронарное кровообращение», совсем не пугают детей.

Школьники знают, для чего сердцу клапаны и камеры, почему левый желудочек больше правого, какими свойствами обладает сердечная ткань, и много других интересных фактов о сердце. Также Юрий Владимирович рассказал о том, какие бывают аномалии. Ребята с энтузиазмом взялись за разработку прототипа аппарата вспомогательного кровообращения.

«У человека, который испытывает проблемы с сердцем, очень мало времени, чтобы дождаться донорское сердце. Устройства, которое заменило бы пациенту сердце на этот период, нет. Именно такой переносной «сердцезаменитель» мы и создаем. Это что-то вроде внешнего аккумулятора, то есть он будет гонять кровь, обогащать ее кислородом», - пояснил директор челябинского технопарка Иван Шмидт.

Сегодня, в международный день сердца, дети со своим наставником Денисом Зольниковым закончили первый этап реализации смелого и крайне актуального проекта - смоделировали работу сердца человека, то есть биологические процессы преобразовали в механические.

Следующий этап - моделирование на созданном прототипе отказов органа, чтобы система умела их предотвращать. Затем кванторианцы приступят к созданию безотказного мобильного прототипа.

«Мы в Кванториуме начинали с бытовых проектов: «рыбкокормилка», «цветополивайка», «закошкойубиралка». Теперь наши воспитанники набили руку и им интересно двигаться дальше. Чтобы удовлетворить большой интерес детей к серьезным научным проектам, мы проводим колоссальную работу по привлечению интеллектуальных партнеров. Мы уже работаем с промышленными гигантами – такими, как ММК, «Конар», ЧТЗ, ЧКПЗ, «Коелгамрамор». Но особую гордость вызывают социальные проекты, то есть разработки наших воспитанников, меняющие жизнь людей к лучшему!», - отметил руководитель областного центра технического творчества Владислав Халамов.

 

 

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