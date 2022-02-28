Челябинские сирены второго марта будут молчать

Проверять систему оповещения в Челябинске второго марта, как планировалось, не будут.

Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, комплексная проверка готовности системы оповещения населения столицы Южного Урала с запуском электросирен, запланированная на эту среду, отменена и переносится на более поздний срок.

Напомним, речь о том, что сирены прозвучат во второй день весны, шла сегодня утром, 28-го февраля, на аппаратном совещании в мэрии. Горожан предупредили о предстоящем событии, которое спустя несколько часов было решено отменить.