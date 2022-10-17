17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
17.10.2022
Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения
17.10.2022
Тропинки от лыжной базы до экотропы на северо-западе Челябинска выложили плиткой
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения
10.08.2022
Бизнесмен из Троицка осужден за взятку таможеннику
08.07.2022
Челябинские таможенники накрыли банду валютчиков
17.05.2022
Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни
13.05.2022
Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022