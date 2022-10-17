Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения

127 тонн сахара челябинские таможенники передали социальным учреждениям Челябинска, Свердловской и Тюменской областей.

Крупную партию сахара задержали таможенники на границе с Казахстаном еще в мае 2022 года. Согласно товаросопроводительным документам три фуры с прицепами перевозили 70 тонн пищевой соли.

«В ходе досмотра грузовых отсеков вместо соли инспекторы обнаружили белый сахар, запрещенный к вывозу из Российской Федерации в соответствии с мартовскими постановлениями правительства РФ. Более того, в представленных перевозчиком накладных юридические лица – отправители и получатель товара – являются несуществующими организациями, ликвидированными несколько лет назад», – комментирует Эдуард Туранов, и.о. начальника Челябинской таможни.

Суд принял решение о конфискации 127 тонн сахара. Таможенники решили передать сахар в социальные учреждения Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени.