Челябинские торговцы будут наказаны за продажу овощей на парковке

В Челябинске торговцы будут наказаны за продажу овощей на парковке у рынка «Северо-западное подворье» по проспекту Победы.

Факт незаконной торговой деятельности был выявлен сегодня, 29-го сентября в ходе совместного рейда сотрудников городских управлений торговли и благоустройства и представителей правоохранительных органов, цель которого – как раз выявление фактов несанкционированной торговли.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, на территорию самого рынка торговцы заходить не стремятся, ведь там нужно будет платить арендную плату.

«На нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении. За торговлю в неустановленном месте предусмотрена ответственность в виде штрафа», - напоминают в мэрии.

Всего за полчаса здесь было составлено шесть протоколов, рассмотрение по четырем из которых состоится на административной комиссии, по двум – в судебном заседании.