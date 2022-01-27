Челябинские власти ищут разработчика новых правил землепользования и застройки

В Челябинске запущен конкурс на разработку новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) и нормативов градпроектирования.

Закупка, объектом которой является выполнение научно-исследовательской работы по теме регулирования градостроительной деятельности южноуральской столицы, размещена на сайте госзакупок 25-го января. Заявки принимаются до десятого февраля и будут рассмотрены в течение недели. Исполнитель будет определен 18-го февраля. Начальная цена контракта составляет 41 миллион 160 тысяч рублей. Заказчиком является управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Напомним, новый генеральный план развития города был принят в декабре 2021-го года (депутаты челябинской думы проголосовали за него единогласно, а вот среди общественников и районных депутатов есть недовольные документом).

Теперь дело за разработкой новых правил землепользования и застройки Челябинска - нормативного документа, которым будут установлены территориальные зоны и градостроительные регламенты для ПЗиЗ. В документе прописываются, например, процент застройки и озеленения земельных участков, высотность.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, правила землепользования и застройки - главное руководство для проектировщиков и девелоперов при планировании застройки.

«Данный документ определяет качество городской среды. Его разработка ведется с учетом генерального плана», - подчеркнули в управлении архитектуры, сотрудники которого в течение всего прошлого года собирали мнения архитекторов, строителей и девелоперов о трудностях использования действующих правил.

В результате специалисты пришли к выводу, что, помимо разработки новых ПЗиЗ, Челябинск нуждается в обновлении местных нормативов градостроительного проектирования.

«Учитывая все предложения, мы написали техническое задание и запустили конкурс на разработку этих документов. Во второй половине февраля будет определен подрядчик, который разработает новые ПЗиЗ и нормативы градостроительного проектирования для Челябинска», - сообщили в управлении архитектуры.

Победителю конкурса предстоит сбор исходных данных и проведение комплексного анализа, разработка концепции правил и нормативов, согласование подготовленных концепций с управлением архитектуры Челябинска; разработка правил и нормативов на основе концепций и правок, согласование этих документов. На третьем этапе будут проведены публичные слушания с управлением архитектуры публичных слушаний по проектам правил и нормативов, их доработка и утверждение.

Проекты ПЗиЗ и нормативы будут готовы к концу текущего года.