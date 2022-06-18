Челябинские власти назвали главную проблему города: «нехватка «льда»

Заместитель главы города Челябинска Владимир Шамне вчера, 17 июня, встретился с горожанами, несогласными с вырубкой зелёного массива под строительство крытого катка УралГУФК. Разговор проходил в той самой берёзовой роще, которую жители «Ньютона» и «Тополиной аллеи» отстаивают 11-й день подряд. Найти компромисс защитникам леса и администрации не удалось, скорее наоборот, эмоционально заряженный диалог высветил все принципиальные точки расхождения во мнениях. Главное противоречие – в понимании основной проблемы города. Для мэрии – это дефицит льда для спортсменов, для жителей – экология. За дискуссией наблюдал корреспондент «Урал-пресс-информ».

Позиции сторон: «деревья или лёд»

В мэрии Челябинска говорят, что городу не хватает спортивных объектов. Особенно остро вопрос стоит в новых микрорайонах северо-запада, где помимо этого ощущается недостаток школ, поликлиник и детских садов. Администрация города уверена - каток рядом с ЖК «Ньютон» создаст условия для развития спорта и даст импульс для создания социальной инфраструктуры.

Владимир Шамне: «Здесь[район ЖК «Ньютон», «Тополиная аллея», «Парковый-2»] построено жилья на десятки тысяч жителей, но нет ни одного социального объекта. Строительство подобных объектов создаёт инфраструктуру, социальную в том числе, где дети смогут в нормальной обстановке занимается безопасным спортом, а жители в безопасной, комфортной обстановке гулять по этому, как вы его называете, лесу».

Согласно проекту, спорткомплекс станет местом проведения местных соревнований по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, здесь будут тренироваться хоккейные команды и обучаться будущие тренеры и учителя физкультуры. Каток будет открыт и для жителей. Рядом власти обещают обустроить естественные прогулочные тропы и лыжные трассы.

В администрации города подчёркивают, что на этот проект выделены федеральные деньги (470 миллионов рублей), которые муниципалитет может потерять в случае срыва сроков строительства, а у городского бюджета средств на такие объекты нет.

Как заявил Владимир Шамне, основная проблема Челябинска – это нехватка «льда», а также «воды» (то есть бассейнов) и ФОКов. Но у жителей северо-запада на этот счёт иная точка зрения. По их мнению, главной городской проблемой является экология, а не дефицит катков. На каждого горожанина сейчас приходится четыре квадратных метра леса, газонов и клумб. Это в три раза меньше нормы. При этом два года назад в Минэкологии региона озвучили грандиозные планы - увеличить площади зелёных насаждений к 2024 году до 80% от норматива. На этом фоне вырубка несколько тысяч здоровых деревьев (а деревья сносились и при строительстве двух других катков – «Шайбы» и «Трактор») выглядит, как минимум, странно. Или «маниакально», как говорят жители «Ньютона».

«Зачем рубить лес? У нас экологически депрессивный город!», - возражают челябинцы.

«Абсолютно никто здесь не против социальных объектов! Все, наоборот, только «за». Единственное, что не устраивает, это место, которое вы [мэрия] выбрали [под стройку]. И мы хотели бы с вами обсудить варианты, которые могли бы сохранить этот лес, и чтобы для вас эта позиция тоже была выигрышной», - озвучивает мнение активистов жительница близлежащего дома.

К тому же, люди понимают, что на каток они сходят один-три раза в год, а в лесу они гуляют постоянно. Да и спортивные секции, которые планируется открыть, будут по карману далеко не все семьям.

Об альтернативе

Основная причина, по которой под спортобъекты не выделяются пустыри, это длительность и трудоёмкость процесса по изъятию таких участков для нужд муниципалитета. Ранее об этом говорил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Судебные споры с собственникам заброшенных территории растягиваются на несколько лет. В том случае, когда объект нужно построить не завтра, а уже «сейчас», такое решение просто «хоронит» проект.

Владимир Шамне обсуждать альтернативные площадки не стал. По его словам, таких в районе нет. Чиновник подошёл к вопросу и с другой стороны. По его словам, сами «заросшие лесом» территории часто превращаются в неухоженные, небезопасные заросли, где люди выгуливают собак, распивают алкоголь и оставляют кучу мусора после «шашлыков». Замглавы города выразил мнение, что с появлением спортивных объектов зелёные массивы перестают быть местом дислокации маргинальных элементов.

- Благоустроенный парк всегда лучше неблагоустроенного заросшего массива, - отмечает чиновник.

- А почему нельзя сделать благоустройство без строительства катка? – тут же задаются вопросом жители «Ньютона» и не получают ответа.

Горожане напоминают, что проекты создания парка уже разрабатывались – с тропиночной сетью, освещением, установкой урн и скамеек – но теперь благоустройство стало почему-то возможным только при условии сноса более полутора тысяч деревьев. Что касается порядка в лесу, то местные жители, в отличие от строителей, его соблюдают, говорят активисты. Мусор, по их словам, появился недавно - возле вагончика рабочих.

Катки строятся, а школы – нет?

Раздражение у людей вызывает и то, что катки в Челябинске строятся молниеносно, зато школы жители «Тополиной аллеи» не могут дождаться уже несколько лет.

- Постройте лучше школу! У нас дети на шеях друг у друга друге сидят в школах! Нам пятый год рассказывают [что её построят]! – не выдерживает женщина.

Замглавы города признаёт, что острая потребность в учебных заведениях существует. Чтобы полностью снять проблему, нужны ещё 12 школ. Вопрос решается – заверил Владимир Шамне – в 33 и 34-микрорайонах ищут подрядчика, для 19-ого микрорайона идёт проектирование.

Лес или не лес – вот в чём вопрос

Камнем преткновения между мэрией и горожанами стал вопрос о том, являются ли идущие под снос деревья лесом или нет. Чиновники исходят из «юридических оснований» – по документам участок, выделенный под стройку катка, выведен из зоны городского леса. С точки зрения жителей, выведен незаконно.

- Не называйте это лесом. Это не лес! – категорично заявляет Владимир Шамне.

- Это лес! – в один голос отвечают собравшиеся.

- Поймите: это - земля, это – небо, а это – лес! Всё очень просто, – демонстрируя очевидное, настаивает житель «Ньютона» Юрий.

Перевести спор в конструктивное русло пытается активистка движения «Спасём наш лес вместе!» Алёна Кожева, ссылаясь на ответ из КУИЗО и документы городской думы, которые были представлены в ходе судебного заседания. Она напоминает, что в них говорилось о выявлении на данном участке городского леса. Координатные точки этого леса были установлены специалистами ООО «Мост» в рамках заключённого контракта. И по ним, спорный участок находился в границах городского леса.

- Теперь объясните, куда эти координатные точки делись? Где результат работ по муниципальному контракту с ООО «Мост», покажите документы, потому что на это потрачены бюджетные деньги. И объясните, почему это всё замалчивается? Почему участок, выделенный УралГУФКу, был снят с кадастрового учёта с пометкой «в связи с выявлением городского леса», и потом на этом же самом месте был сформирован новый кадастровый участок и отдан под строительство катка? И вы сейчас говорите: «это не лес, это какие-то «залесённые территории.<…> Почему он [этот участок] вдруг перестал быть лесом? – задаёт главный вопрос активистка движения.

- Алёна, я не погружаюсь. Я в день подписываю десятки разрешений на строительство. Мне предоставили пакет документов, которые посмотрела куча специалистов. И вот я вас уверяю, юридически всё абсолютно чисто. Внутри периметра этого забора никакого леса нет, - даёт ответ представитель мэрии.

Кто прав в этом споре, должен определить суд. Претензии активистов вызывают не только произвольные манипуляции лесными участками, но и дезинформирование жителей. По словам Алёны Кожевой, мэрия утверждает, что глава города Наталья Котова по своей личной инициативе отменила в этом лесном массиве жилую застройку. Однако произошло это после того, как в 2019 году активисты выиграли суд и добились перевода земель в рекреационную зону.

«Буквально недавно мы выиграли суд, в чём он заключался: с 2003 года у нас был действующий генеральный план, по которому вся эта территория застройке и не подлежала. Весь 19-й микрорайон и т.д. Это была рекреационная зона озеленения. Но почему-то в 2012 году были приняты Правила землепользования и застройки, которые противоречили генеральному плану. Это в суде уже оспорено и доказано. И каким образом на основании этих Правил землепользования и застройки 2012 года выдавались разрешения на строительство, в то время когда они были незаконны и противоречили генеральному плану? – раскрыла историю вопроса Алёна Кожева.

Компенсационные высадки

Согласно проекту, уничтоженные берёзы (1583 штук) власти намерены заменить крупномерными саженцами высотой 3,5 метра. Взамен обещают высадить 1621 деревьев, ещё сотню высадит УралГУФК. Где именно их посадить, предлагают решить самим жителям.

Однако идея компенсационных высадок поддержки у горожан не находит. В презентации проекта компенсационные насаждения выглядят как полноценные деревья, но челябинцы знают - реальность от картинок часто отличается. В качестве примера они приводят улицу Академика Королёва, где третий год подряд пересаживают неприжившиеся саженцы. В этом году засохли рябины на улице 250-летия Челябинска. Такая же ситуация наблюдается и в других районах города. В мэрии проблемы в этом не видят, поскольку работы по замене деревьев подрядчик выполняет за свой счёт.

- Он [подрядчик] будет бесконечно садить за свой счёт. Вы что думаете, мы за это ему деньги платим? – успокаивает жителей представитель мэрии.

- А вы что думаете, мы удовольствие получаем от того, что они бесконечно садят? – возражают челябинцы.

Вопросы без ответа

Это далеко не все прозвучавшие вопросы, которые остались без ответа. Например, какое наказание понёс подрядчик за нарушение строительных норм? Напомним, что рабочие начали валить деревья, не установив паспорт объекта и ограждение. Почему жителям отказали в проведении митинга за создание экопарка, сославшись на уже не действующие антиковидные ограничения? Почему на паспорте объекта в качестве застройщика указан «УралГУФК», а по словам того же Владимира Шамне, вуз является заказчиком, а застройщик - ООО «Белстрой»? Если это так, то какое финансовое положение этой компании, на счёта которой, по данным сми, был наложен арест за уклонение от налогов?

Прояснится ли это на следующей встрече Владимира Шамне и защитников леса, неизвестно. Обе стороны пока настроены крайне категорично, и предложение замглавы города «взять в руки фломастеры и обозначить на карте места компенсационных высадок» звучит скорее как приглашение к капитуляции, а не как компромиссное решение конфликта. Пока вице-мэр и челябинцы условились встретиться снова, когда именно - должна решить инициативная группа.