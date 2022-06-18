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Челябинские власти назвали главную проблему города: «нехватка «льда»

Заместитель главы города Челябинска Владимир Шамне вчера, 17 июня, встретился с горожанами, несогласными с вырубкой зелёного массива под строительство крытого катка УралГУФК. Разговор проходил  в той самой берёзовой роще, которую жители «Ньютона» и «Тополиной аллеи» отстаивают 11-й день подряд. Найти компромисс защитникам леса и администрации не удалось, скорее наоборот, эмоционально заряженный диалог высветил все принципиальные точки расхождения во мнениях. Главное противоречие  – в понимании основной проблемы города. Для мэрии – это дефицит льда для спортсменов, для жителей – экология.  За дискуссией наблюдал корреспондент «Урал-пресс-информ».

Позиции сторон: «деревья или лёд»

В мэрии Челябинска говорят, что  городу не хватает спортивных объектов. Особенно остро вопрос стоит в новых микрорайонах северо-запада, где помимо этого ощущается недостаток школ, поликлиник и детских садов. Администрация города уверена  - каток рядом с ЖК «Ньютон» создаст условия для развития спорта и даст импульс для создания социальной инфраструктуры. 

Владимир Шамне: «Здесь[район ЖК «Ньютон», «Тополиная аллея», «Парковый-2»] построено жилья на десятки тысяч жителей, но нет ни одного социального объекта. Строительство подобных объектов создаёт инфраструктуру, социальную в том числе, где дети смогут в нормальной обстановке занимается безопасным спортом, а жители в безопасной, комфортной обстановке гулять по этому, как вы его называете, лесу».

Согласно проекту, спорткомплекс станет местом проведения местных соревнований по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, здесь будут тренироваться хоккейные команды и обучаться будущие тренеры и учителя физкультуры. Каток будет открыт и для жителей. Рядом власти обещают обустроить естественные прогулочные тропы и лыжные трассы.

В администрации города подчёркивают, что на этот проект выделены федеральные деньги (470 миллионов рублей), которые муниципалитет может потерять в случае срыва сроков строительства, а у городского бюджета средств на такие объекты нет.

Как заявил Владимир Шамне, основная проблема Челябинска – это нехватка «льда», а также «воды» (то есть бассейнов) и ФОКов. Но у жителей северо-запада на этот счёт иная точка зрения. По их мнению, главной городской проблемой является экология, а не дефицит катков. На каждого горожанина сейчас приходится четыре квадратных метра леса, газонов и клумб. Это в три раза меньше нормы. При этом два года назад в Минэкологии региона озвучили грандиозные планы - увеличить площади зелёных насаждений к 2024 году до 80% от норматива. На этом фоне вырубка несколько тысяч здоровых деревьев (а деревья сносились и при строительстве двух других катков – «Шайбы» и «Трактор») выглядит, как минимум, странно. Или «маниакально», как говорят жители «Ньютона».

«Зачем рубить лес? У нас экологически депрессивный город!», - возражают челябинцы.

«Абсолютно никто здесь не против социальных объектов! Все, наоборот, только «за». Единственное, что не устраивает, это место, которое вы [мэрия] выбрали [под стройку]. И мы хотели бы с вами обсудить варианты, которые могли бы сохранить этот лес, и чтобы для вас эта позиция тоже была выигрышной», - озвучивает мнение активистов жительница близлежащего дома.

К тому же, люди понимают, что на каток они сходят один-три раза в год, а в лесу они гуляют постоянно. Да и спортивные секции, которые планируется открыть, будут по карману далеко не все семьям.

Об альтернативе

Основная причина, по которой под спортобъекты не выделяются пустыри, это длительность и трудоёмкость процесса по изъятию таких участков для нужд муниципалитета. Ранее об этом говорил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Судебные споры с собственникам заброшенных территории растягиваются на несколько лет. В том случае, когда объект нужно построить не завтра, а уже «сейчас», такое решение просто «хоронит» проект.

Владимир Шамне обсуждать альтернативные площадки не стал. По его словам, таких в районе нет. Чиновник подошёл к вопросу и с другой стороны. По его словам, сами «заросшие лесом» территории часто превращаются в неухоженные, небезопасные заросли, где люди выгуливают собак, распивают алкоголь и оставляют кучу мусора после «шашлыков».  Замглавы города выразил мнение, что с появлением спортивных объектов зелёные массивы перестают быть местом дислокации маргинальных элементов.

- Благоустроенный парк всегда лучше неблагоустроенного заросшего массива, - отмечает чиновник.

- А почему нельзя сделать благоустройство без строительства катка? – тут же задаются вопросом жители «Ньютона» и не получают ответа.

Горожане напоминают, что проекты создания парка уже разрабатывались – с тропиночной сетью, освещением, установкой урн и скамеек – но теперь благоустройство стало почему-то возможным только при условии сноса более полутора тысяч деревьев. Что касается порядка в лесу, то местные жители, в отличие от строителей, его соблюдают, говорят активисты. Мусор, по их словам, появился недавно  - возле вагончика рабочих.

Катки строятся, а школы – нет?

Раздражение у людей вызывает и то, что катки в Челябинске строятся молниеносно, зато школы жители «Тополиной аллеи» не могут дождаться уже несколько лет.

- Постройте лучше школу! У нас дети на шеях друг у друга друге сидят в школах! Нам пятый год рассказывают [что её построят]! – не выдерживает женщина.

Замглавы города признаёт, что острая потребность в учебных заведениях существует. Чтобы полностью снять проблему, нужны ещё 12 школ. Вопрос решается – заверил Владимир Шамне –  в 33 и 34-микрорайонах ищут подрядчика, для 19-ого микрорайона идёт проектирование.

Лес или не лес – вот в чём вопрос

Камнем преткновения между мэрией и горожанами стал вопрос о том, являются ли идущие под снос деревья лесом или нет. Чиновники исходят из «юридических оснований» – по документам участок, выделенный под стройку катка, выведен из зоны городского леса. С точки зрения жителей, выведен незаконно.

- Не называйте это лесом. Это не лес! – категорично заявляет Владимир Шамне.

 - Это лес! – в один голос отвечают собравшиеся.

- Поймите: это -  земля, это – небо, а это – лес! Всё очень просто, – демонстрируя очевидное, настаивает житель «Ньютона» Юрий.

Перевести спор в конструктивное русло пытается активистка движения «Спасём наш лес вместе!» Алёна Кожева, ссылаясь на ответ из КУИЗО и документы городской думы, которые были представлены в ходе судебного заседания. Она напоминает, что в них говорилось о выявлении на данном участке городского леса. Координатные точки этого леса были установлены специалистами ООО «Мост» в рамках заключённого контракта. И по ним, спорный участок находился в границах городского леса.

 - Теперь объясните, куда эти координатные точки делись? Где результат работ по муниципальному контракту с ООО «Мост», покажите документы, потому что на это потрачены бюджетные деньги. И объясните, почему это всё замалчивается? Почему участок, выделенный УралГУФКу, был снят с кадастрового учёта с пометкой «в связи с выявлением городского леса», и потом на этом же самом месте был сформирован новый кадастровый участок и отдан под строительство катка? И вы сейчас говорите: «это не лес, это какие-то «залесённые территории.<…> Почему он [этот участок] вдруг перестал быть лесом? – задаёт главный вопрос активистка движения.

- Алёна, я не погружаюсь. Я в день подписываю десятки разрешений на строительство. Мне предоставили  пакет  документов, которые посмотрела куча специалистов. И вот я вас уверяю, юридически всё абсолютно чисто. Внутри периметра этого забора никакого леса нет, - даёт ответ представитель мэрии.

Кто прав в этом споре, должен определить суд. Претензии активистов вызывают не только произвольные манипуляции лесными участками, но и дезинформирование жителей.  По словам Алёны Кожевой, мэрия утверждает, что глава города Наталья Котова по своей личной инициативе отменила в этом лесном массиве жилую застройку. Однако произошло это после того, как в 2019 году активисты выиграли суд и добились перевода земель в рекреационную зону.

«Буквально недавно мы выиграли суд, в чём он заключался: с 2003 года у нас был действующий генеральный план, по которому вся эта территория застройке и не подлежала. Весь 19-й микрорайон и т.д. Это была рекреационная зона озеленения. Но почему-то в 2012 году были приняты Правила землепользования и застройки, которые противоречили генеральному плану. Это в суде уже оспорено и доказано. И каким образом на основании этих Правил землепользования и застройки 2012 года выдавались разрешения на строительство, в то время когда они были незаконны и противоречили генеральному плану? – раскрыла историю вопроса Алёна Кожева.

Компенсационные высадки

Согласно проекту, уничтоженные берёзы (1583 штук) власти намерены заменить  крупномерными саженцами высотой 3,5 метра. Взамен обещают высадить 1621 деревьев, ещё сотню высадит УралГУФК. Где именно их посадить, предлагают решить самим жителям.

Однако идея компенсационных высадок поддержки у горожан не находит. В презентации проекта компенсационные насаждения выглядят как полноценные деревья, но челябинцы знают - реальность от картинок часто отличается.  В качестве примера они приводят улицу Академика Королёва, где третий год подряд пересаживают неприжившиеся саженцы. В этом году засохли рябины на улице 250-летия Челябинска. Такая же ситуация наблюдается и в других районах города. В мэрии проблемы в этом не видят, поскольку работы по замене деревьев подрядчик выполняет за свой счёт.

- Он [подрядчик] будет бесконечно садить за свой счёт. Вы что думаете, мы за это ему деньги платим? – успокаивает жителей представитель мэрии.

- А вы что думаете, мы удовольствие получаем от того, что они бесконечно садят? – возражают челябинцы.

Вопросы без ответа

Это далеко не все прозвучавшие вопросы, которые остались без ответа. Например, какое наказание понёс подрядчик за нарушение строительных норм? Напомним, что рабочие начали валить деревья, не установив паспорт объекта и ограждение. Почему жителям отказали в проведении митинга за создание экопарка, сославшись на уже не действующие антиковидные ограничения? Почему на паспорте объекта в качестве застройщика указан «УралГУФК», а по словам того же Владимира Шамне, вуз является заказчиком, а застройщик  - ООО «Белстрой»? Если это так, то какое финансовое положение этой компании, на счёта которой, по данным сми, был наложен арест за уклонение от налогов?

Прояснится ли это на следующей встрече Владимира Шамне и защитников леса, неизвестно. Обе стороны пока настроены крайне категорично, и предложение замглавы города «взять в руки фломастеры и обозначить на карте места компенсационных высадок» звучит скорее как приглашение к капитуляции, а не как компромиссное решение конфликта. Пока вице-мэр и челябинцы условились встретиться снова, когда именно  - должна решить инициативная группа.

Автор: Татьяна Правдина
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Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете

16.06.2022 15:16

Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

16.06.2022 15:01

Челябинск очищают от уличных попрошаек

16.06.2022 14:57

Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

16.06.2022 14:56

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы