Челябинские власти показали, что будет с Комсомольским проспектом

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов показал, что будет с Комсомольским проспектом.

Презентацию реализуемой на одной из главных магистралей южноуральской столицы организации дорожного движения чиновник провел в режиме онлайн сегодня, четвертого июня.

Напомним, работы на Комсомольском проспекте, на участке от улицы Чайковского до улицы Чичерина, проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жители областного центра на все лады ругают дорожников. Им не нравятся пробки, не нравятся размеры островков безопасности – горожане заявляют, что все не то и все не так, а также удивляются, почему никто до начала работ не видел проектной документации.

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Представители власти в прямом эфире попросили челябинцев набраться терпения и подождать появления разметки, установки светофоров, дорожных знаков – одним словом, дождаться окончания работ.

Максим Куляшов подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с графиком и что если бы на время проведения ремонта движение по Комсомольскому проспекту закрыли полностью, все работы удалось бы выполнить за три-три с половиной недели - при надлежащей организации. Однако дорожникам приходится работать в условиях крайне интенсивного движения, поэтому работа движется гораздо медленнее, чем могло бы быть.

По словам Куляшова, дорожники пытаются максимально эффективно использовать ночное время.

Также чиновник попросил водителей выстраивать маршрут с учетом проводимых работ и передвигаться по магистрали в соответствии с временной разметкой и временными дорожными знаками.