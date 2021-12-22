Челябинские власти сообщили об аварийном отключении светофоров на перекрестках

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил об аварийном отключении светофоров.

В настоящее время отключены светофорные объекты на трех перекрестках.

Это пересечения улиц Румянцева и Мира, Богдана Хмельницкого и Румянцева, Богдана Хмельницкого и Жукова.