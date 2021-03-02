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Челябинские водолазы прошли проверку на прочность

Спасатели мобильного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области сдали обязательный водолазный техминимум. Майна для погружения для них была подготовлена на карьере Изумрудный.

Специальность водолаза имеет не каждый сотрудник спасательной службы, эта специализация относится к числу опасных и требует особой подготовки и большого опыта. Водолаз подвержен определенной степени риска. Когда он идет под лед, он понимает, что его жизнь держится на одном сигнальном конце и зависит от группы, работающей с ним с поверхности.

«Особенно удивила толщина льда, которая из-за особенностей нынешней зимы превысила 50 сантиметров. Глубина погружения в месте спуска водолазов составила шесть метров. Отработанные в ходе сдачи техминимума навыки очень важны для дальнейшей работы», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Водолазные работы в Челябинской области проводятся круглый год. Работа спасателей-водолазов востребована в случае необходимости подъема затонувших лодок и автомобилей. К сожалению, много людей тонет летом в разгар купального сезона, тогда водолазные работы проводятся значительно чаще. Весной и осенью проваливаются под тонкий лед рыбаки. Поэтому спасатели должны находиться в боевой готовности постоянно.