08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
08.06.2023
Челябинских автомобилистов штрафуют на миллионы за парковку на газонах
08.06.2023
В Челябинске на оздоровление и летний отдых детей направлено почти 200 миллионов рублей
08.06.2023
В Челябинске 38-летняя садистка дважды бросала с третьего этажа той-терьера своей подруги
08.06.2023
Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, достойно выполнившим служебные задачи в новых регионах страны
08.06.2023
От телевизора – к экрану мобильного: южноуральцы все чаще смотрят ТВ на сотовых телефонах
Челябинских автомобилистов штрафуют на миллионы за парковку на газонах
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023