Челябинских автомобилистов штрафуют на миллионы за парковку на газонах

Челябинских автомобилистов за прошлый год оштрафовали на 4,6 миллиона рублей за парковку на газонах, спортивных и детских площадках.

Как отмечают в мэрии, число выявленных нарушений выросло благодаря системной работе, сумма штрафов за последние несколько лет увеличилась более чем в 50 раз – в 2019 году общая сумма штрафов за это административное правонарушение в Челябинске составила всего 83 тысяч рублей.

За пять месяцев этого года городское управление благоустройства уже вынесло штрафов на 1,1 миллиона рублей. В 2021 году автомобилисты, нарушающие правила благоустройства и паркующие своих машины на газонах, были оштрафованы почти на 2,7 миллиона рублей. В 2020-м общая сумма штрафов составила два миллиона.

В соответствии с действующим законодательством за парковку машин на газоне для физических лиц предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 30 тысяч, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

О фактах парковки транспорта на газонах можно сообщать в управление благоустройства Челябинска по электронной почте: blago@cheladmin.ru.

К письму необходимо приложить подтверждающие нарушение фотографии автомобиля с читаемым номерным знаком (с разных ракурсов), а также указать точный адрес (привязку к ближайшему зданию).