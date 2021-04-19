Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

19.04.2021
Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
19.04.2021
В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
19.04.2021
Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
19.04.2021
Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
19.04.2021
Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
19.04.2021
В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021