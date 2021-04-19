Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

В Челябинске в эту пятницу, 23 апреля, пройдет акция по сбору мусора. На плоггинг приглашают всех желающих, сообщили в пресс-службе МБУ Спортивный город.

«В 2016 году в Швеции возникло такое направление, как плоггинг. Суть его заключается в том, что бег трусцой сочетается со сбором мусора. Сейчас оно набирает популярность по всему миру и имеет много последователей, - рассказали в пресс-службе. - Такое движение решили поддержать и сотрудники Спортивного города, связав его с весенними челябинскими субботниками».

Экологичная пробежка пройдет на территории городской муниципальной Лыжной базы. В конце забега участники смогут выпить горячего чая. Для них также приготовят награждение по ряду номинаций. 10 человек получат награды за самые большие мешки.

Плоггинг пройдет 23 апреля в 11:00 на Лыжной базе на улице Лесопарковая, 2А.