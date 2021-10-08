Челябинских бизнесвумен позвали на “В бизнес на шпильках”

В Челябинской области стартует третий региональный конкурс на лучший женский бизнес-проект “В бизнес на шпильках”. Как рассказали 7 октября на пресс-завтраке председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ” Елена Еловик и вице-председатель Комитета, и.о. президента Федерации деятелей культуры Ульяна Гаитова, в этом году конкурс будет состоять из нескольких этапов.

Прием заявок на первый этап - образовательный проект для девушек, которые только задумываются о своем деле, начинается с 15 октября. Для участниц будут организованы обучающие мастер-классы и подобран ментор.По итогам обучения девушка будет готова к регистрации бизнеса в центре “Мой бизнес”.

С 30 октября начинается прием заявок на конкурс на лучший реализованный женский бизнес-проект. Девушки из первого этапа, которые запустят свое дело, также смогут принять участие в конкурсе.

По словам Елены Еловик, проект-победитель завоюет Гран-При конкурса. Лучшие бизнес-проекты также будут определены в 9 номинациях по 3 призовых места: «Быстрый старт», «Стремительный рост», «Качество на высоте», «Инновационный продукт», «Все лучшее детям», «Добрых дел мастер», «Здоровый бизнес», «Глобальный подход», «Творческий прорыв».

Подведение итогов состоится в торжественной обстановке во время форума 16 декабря. Победительницы будут отмечены символом проекта – брошью в виде позолоченной «Бизнес-шпильки», а финалистки – ценными призами от партнеров.

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“Женский бизнес отличается разноплановостью. Предпринимательницы открывают бизнес не только в социальных сферах, но и в тяжелой промышленности, и производствах. За годы проведения конкурса заявлялись бизнес-проекты в сфере газоснабжения и даже производства дорожного покрытия из переработанного мусора! В этом году каждый заявленный проект будет оцениваться по критериям. Всем участницам будет интересно получить обратную связь от экспертов конкурса, презентовать свой бренд и получить признание”, - говорит вице-председатель Комитета по развитию женского предпринимательства ЧОО “ОПОРА РОССИИ”, и.о. президента Федерации деятелей культуры Ульяна Гаитова.

Как отметила участница самого первого конкурса “В бизнес на шпильках” 2018 года, владелица “Крафтовой кофейни” Оксана Сорокина, запустить свое дело ей помогла поддержка со стороны девушек со “Шпилек”, наставников и семьи. “Моя история - это классика жанра. Три декрета подряд, время идет. И я задалась вопросом, а где же я - настоящая? Когда пришла на проект, то увидела много красивых и успешных женщин в такой же ситуации, - вспоминает она. - В конце 2018 года я открыла кофе-бар. После участия в конкурсе “В бизнес на шпильках” поняла, что многим мамочкам, которые как и я целый день ездят по городу с детьми, нужно небольшое помещение для отдыха. Затем пришла идея проведения полезных мероприятий и мастер-классов для женщин”.

Оксана Сорокина отмечает, что “В бизнес на шпильках” помогает участницам понять, в каком направлении реализовываться и как развивать свой бизнес. А самое главное - девушки становятся подругами и бизнес-партнерами в дальнейшем.

Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте