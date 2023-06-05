05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий
05.06.2023
В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов
05.06.2023
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области
05.06.2023
Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня
05.06.2023
Завод «Карабашмедь» получил комплексное экологическое разрешение
Челябинских перевозчиков штрафуют за высокий градус в салонах и неисправные валидаторы
14.02.2023
И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда
29.11.2022
Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет
24.08.2022
Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах
06.04.2022
Миндортранс объявил предостережения недобросовестным перевозчикам в Челябинской агломерации
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023