Челябинских перевозчиков штрафуют за высокий градус в салонах и неисправные валидаторы

Перевозчиков, обслуживающих регулируемые маршруты Челябинской агломерации, наказывают рублем за жару в общественном транспорте, неработающие терминалы и валидаторы.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в мае было проверено 288 автобусов и восемь трамваев. Сумма выписанных по результатам проверок штрафов превысила 600 тысяч рублей.

В числе основных нарушений – отсутствие кондиционеров или их неисправность, невыдача водителями билетов пассажирам при оплате проезда наличкой и неработающие системы безналичной оплаты (терминалы, валидаторы).

Проверки соблюдения правил перевозок пассажиров в Челябинской агломерации проводятся каждый день.