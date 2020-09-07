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Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям

Общество
Сегодня, 16:54
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Во вторник, 8 сентября, в Челябинске начнутся занятия медиа-школы студенческих отрядов #ТрудКрут. Авторы лучших проектов поедут в Москву.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Молодежного ресурсного центра, занятия в онлайн-школе продлятся до конца ноября. На вебинарах ребят научат основам веб-дизайна, копирайтинга, SMM-продвижения и блогинга. Приглашённые популярные блогеры научат ребят снимать и вести свой YouTube канал.

Если нет возможности «посещать» все лекции постоянно, можно быть просто слушателем, а не учеником. Однако, у учеников преимуществ, конечно, больше, так как 80 счастливчиков по всей стране, успешно защитивших проект, смогут представить его в столице. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи и Российских студенческих отрядов.

 

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