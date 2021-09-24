Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города

В Челябинске в связи с проведением ремонтных работ будет изменена схема движения на перекрестке улиц Кирова и Труда, а также на участке от улицы Пушкина до Свободы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В районе филармонии на втором этапе ремонта трамвайного переезда с шести утра 25 сентября до шести утра 26 сентября будет действовать следующая схема организации движения: по улице Кирова по направлению к центру города три полосы - две направо, одна - налево; по улице Труда при движении в сторону улицы Пушкина - одна полоса прямо, в сторону дворца спорта «Юность» - без изменений.

Кроме того, с восьми часов 27 сентября до 22 часов 30 ноября для проведения работ по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения поэтапно в обоих направлениях будут вводиться ограничения на участке от улицы Пушкина до Свободы.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.