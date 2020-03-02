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Челябинских застройщиков попросят ускориться с передачей участков под строительство школ и садиков городу

Общество
Сегодня, 16:14
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что городу нужна комплексная застройка новых микрорайонов - с садиками, школами, дорогами и тротуарами.

«С застройщиками нужно провести работу. Чтобы на земельных участках не просто жилые дома возводили, а всю необходимую инфраструктуру, с благоустроенной территорией, чтобы по возможности и создание скверов предусматривали», - отметила Наталья Котова.

Положительными примерами, по ее словам, являются ЖК «Александровский» и «Ньютон», которые возводила компания «Легион». По такому же правильному пути - комплексной застройки - движутся сегодня фирмы «Никс» и «Икар», застраивающие территорию около бывшего танкового училища.

«Есть в Челябинске микрорайон за памятником «Скорбящие матери». Его также планируется комплексно застроить. Там предусмотрены и детский сад, и школа», - рассказала Наталья Котова.

Глава города отметила, что проблемным в столице Южного Урала является вопрос планирования. Когда в новом микрорайоне строится сразу несколько жилых домов, власти должны точно понимать, к какой дате здесь будут построены детский сад и школа. Строить объекты нужно параллельно, чтобы не получилось так, как в «Парковом» и «Академ Риверсайде», где жилые дома есть, а всей необходимой инфраструктуры и благоустройства - нет. Синхронность возведения объектов важна еще и потому, что капитальная дорога может быть возведена в новом жилом микрорайоне лишь после того, как он будет полностью застроен. Сейчас так и происходи

«Если земля приобретена на аукционе большим общим куском, нужно обязательно выделить эти земельные участки. Раньше планировалось как? Когда компании приобретали участки, они могли строить образовательные учреждения за счет собственных или заемных оборотных средств и потом продавать данные объекты городу, то есть могли довести до ума всю инфраструктуру. Но получилось так, как получилось. Тот же «Парковый», «Академ Риверсайд», где построены дома и сделано кое-какое благоустройство. Вы помните, я в прошлом году выезжала в «Академ Риверсайд» два раза. Мне пришлось к застройщику обращаться с просьбой, чтобы они во дворах сделали нормальное благоустройство, посадили деревья, посеяли траву либо газон сделали, поставили лавочки. Поэтому сейчас наша главная задача - подвигнуть застройщиков работать цивилизованно. Совместно с ними будем определяться, кто и что строит. Школа, например, строится за наш счет, - тогда сразу, если вы землю купили на аукционе, будьте добры вымежевать участок и отдать его нам. И мы начнем планировать. Дело в том, что мы не можем делать проект, пока земля не находится в муниципальной собственности. Это основная проблема. Получается, компании уже построили дома и только потом начинают передавать нам земельные участки. Поэтому идет опоздание с возведением необходимой инфраструктуры, и оно хроническое. Нужно сделать так, чтобы работа была синхронизирована и объекты строились параллельно, а не друг за другом», - подчеркнула Наталья Котова.

Автор: 
Евгения Александрова
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