Челябинским десантникам вручили юбилейные медали «90 лет ВДВ»

В Челябинске сегодня, второго августа, в День Воздушно-десантных войск, по инициативе Российского Союза ветеранов Афганистана активным членам правления его регионального отделения вручили юбилейные медали «90 лет ВДВ».

Челябинцы, по праву гордящиеся службой в элитных подразделениях, традиционно отмечают праздник в кругу товарищей - у знаковых для воинов-десантников мест - и возлагают цветы. Не исключением стал и сегодняшний день, тем более дата круглая: Воздушно-десантным войскам Российской Федерации второго августа 2020-го года исполнилось 90 лет.

Председатель ЧРО общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана" Павел Камнев отметил, что День ВДВ - это праздник, объединивший не одно поколение.