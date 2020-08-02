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Челябинским десантникам вручили юбилейные медали «90 лет ВДВ»

Общество
Сегодня, 16:55
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, второго августа, в День Воздушно-десантных войск, по инициативе Российского Союза ветеранов Афганистана активным членам правления его регионального отделения вручили юбилейные медали «90 лет ВДВ».

Челябинцы, по праву гордящиеся службой в элитных подразделениях, традиционно отмечают праздник в кругу товарищей - у знаковых для воинов-десантников мест - и возлагают цветы. Не исключением стал и сегодняшний день, тем более дата круглая: Воздушно-десантным войскам Российской Федерации второго августа 2020-го года исполнилось 90 лет.

Председатель ЧРО общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана" Павел Камнев отметил, что День ВДВ - это праздник, объединивший не одно поколение.

"Десантники защищали Родину в Великую Отечественную войну,  выполняли воинский долг в Афганистане, Сумгаите, Чечне и других горячих точках. Это люди с большим сердцем, несгибаемой силой воли, знающие, что такое настоящая мужская дружба", - сказал Павел Камнев.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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