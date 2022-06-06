06.06.2022
Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
06.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
06.06.2022
Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка
06.06.2022
Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
06.06.2022
В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году
Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
02.06.2022
ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта
02.04.2022
Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
02.03.2022
Аэропорт Челябинска приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Ke
17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022