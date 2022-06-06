Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров

Сегодня утром, шестого июня, в челябинском аэропорту имени Курчатова массово эвакуировали пассажиров. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе авиаузла. Сейчас воздушная гавань работает в обычном режиме.

«Два терминала были эвакуированы по техническим причинам. С 9:15 аэропорт работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что подробности происшедшего смогут назвать позже. Судя по информационному табло, серьёзных корректировок в расписании не произошло. Регистрация на утренние рейсы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи и Калининград прошла вовремя, самолёты вылетели с небольшой задержкой.