Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»

Заместитель командира полка «Апостол», житель Челябинска Юрий Гагарин с позывным «Ангел», участвующий в специальной военной операции с самых первых дней, награжден медалью «За отвагу». Гагарин также является сопредседателем Народного фронта в Челябинской области.

Отважный челябинец отмечен за ликвидацию прорыва и ночной бой восьмого июня в районе села Благодатное Донецкой области, а также отражение механизированной атаки противника в ночь на 10 июня. Было уничтожено было около 70 противников и трех единиц техники.

Замкомандующего группировкой вручил государственные награды «Ангелу» и еще девяти бойцам его подразделения, принимавшим участие в бою. Одному из них – посмертно.

Награждение героев прошло прямо на линии соприкосновения, в одном километре от места боя. Юрий Гагарин признается, что такое внимание со стороны государства придает сил и уверенности в том, что Победа будет за нами.