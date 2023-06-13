13.06.2023
Суд смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой
13.06.2023
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
08.06.2023
Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»
08.06.2023
Челябинские священники крестили на фронте более 200 бойцов
07.06.2023
Юрий Гагарин с передовой благодарит Народный фронт за помощь в приближении Победы
22.05.2023
Юрий Гагарин: «Очень хорошо горят укроповские БМП от наших РПГ»
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023