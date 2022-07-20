Челябинский цинковый завод отметил День металлурга

Жюри выбрало победителей в номинациях «Традиции и авторитет», «Настоящий профессионал», «Лучший мастер», «Лучший наставник», «Лучший молодой рабочий», «Лучший рабочий коллектив», «Лучший рационализатор» и «Лучший наставник» и «Лучший коллектив по охране труда».

«Конкурс наглядно показывает, что иметь рабочую профессию действительно почетно. Модернизация производства и появление новых технологий, сложного технологического оборудования с каждым годом повышают требования к квалификации работника, - отмечает технический директор АО «ЧЦЗ» Федор Головко. – Ну а для работников это хорошее вознаграждение и стимул для дальнейшего профессионального роста и развития».

Конкурс проводится на заводе уже более 15 лет и пользуется высокой популярностью среди рабочих. Основные критерии для оценки участников остаются неизменными из года в год. К ним относятся производственные показатели, отсутствие брака и сбоев в рабочем процессе, сложность задач, решаемых конкурсантом на производстве, наличие рационализаторских предложений, разнообразие методов приемов и технологий, эффективность деятельности, а также участие в общественной жизни завода.